Hatay'da konteyner yangını

Hatay’da Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi’nde depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner alevlere teslim oldu.
KONTEYNER KÜL OLDU
Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Çıkan yangından dolayı konteyner, kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)