Hatay'da kuvvetli yağışlar caddeleri göle çevirdi

İHA
Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış etkisini hissettirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz gün Hatay'da sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava gün boyu da aralıklarla devam etti.
Caddeler göle döndü
Akşam saatlerindeyse kuvvetli yağış yeninden etkili olurken Dörtyol ilçesinde caddeler göle döndü.
Trafikte ilerleyen araçların güçlük çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Payas ilçesinde etkili olan yağışla birlikte caddeler göle döndü.
Kuvvetli yağışın gündüz saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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