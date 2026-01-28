İlk Evim Konut Kredisi şartları 2026: Başvurular ne zaman başlayacak, kimlere verilecek?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İlk kez ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği ilk evim konut kredisi ile ilgili gelişmeler merak ediliyor.

Devlet destekli yeni bir finansman modeli olarak öne çıkan düşük faizli kredi kampanyası, artan konut fiyatları ve kredi maliyetleri karşısında vatandaşlara önemli bir nefes aldırmayı hedefliyor.

Hazırlık süreci devam eden düzenleme kapsamında, özellikle üzerine kayıtlı evi bulunmayan kişilerin daha avantajlı şartlarla konut kredisine erişebilmesi amaçlanıyor.

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında ilk evim kredisi gündeme geldi.

Bu gelişmelerin ardından gözler kampanyanın ne zaman hayata geçirileceğine ve kimleri kapsayacağına çevrildi.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 yılı itibarıyla İlk Evim Konut Kredisi için çalışmalar hız kazandı.

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında şekillendirilen düzenlemenin, yasalaşma sürecinin tamamlanmasının ardından bankacılık sistemine entegre edilmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK’nın yürüttüğü teknik çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kampanya takviminin 2026 yılı içinde kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?

Devlet destekli kredi kampanyasında en çok merak edilen başlıkların başında faiz oranları geliyor.

İlk Evim Konut Kredisi kapsamında faiz oranının yüzde 1.20 seviyesinde olması planlanıyor.

Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak krediyle, vatandaşlara uzun vadeli ve uygun taksitli ödeme imkanı sağlanacak.

İLK EVİM KONUT KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kampanyadan, dar ve orta gelir grubunda yer alan ve ilk kez ev sahibi olacak vatandaşların faydalanması bekleniyor.

Finansal İstikrar Komitesi tarafından Mortgage benzeri bir model üzerinde çalışılırken, sistemin uzun vadeli, düşük faizli ve sürdürülebilir bir yapı sunması hedefleniyor.

Başvuru şartları ve detayların, düzenlemenin resmiyet kazanmasının ardından açıklanması bekleniyor.