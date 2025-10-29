Abone ol: Google News

Hatay'da motosiklet tamircileri denetlendi

İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından motosiklet tamircilerine yönelik denetim yapıldı, işyerlerinde bulunan 62 motosiklet kontrol edildi.

Yayınlama Tarihi: 29.10.2025 03:23
  • Hatay İskenderun'da polis ekipleri, motosiklet tamircilerine yönelik 27 Ekim'de denetim yaptı.
  • 13 işyeri denetlendi, 62 motosiklet kontrol edildi ve 36 şahıs sorgulandı.
  • 6 işyerinin ruhsatsız olduğu ve 1 işyerinin vergi levhası bulunmadığı tespit edilerek idari işlem başlatıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; 27 Ekim tarihinde İskenderun ilçe genelinde faaliyet gösteren motosiklet tamircilerine yönelik yapılan kontrollerde 13 işyerini denetledi.

36 ŞAHIS SORGULANDI

Denetimlerde; 62 motosiklet kontrol edildi, 36 şahıs sorgulandı.

Yapılan denetimlerde 6 işyerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve 1 işyerinin vergi levhası olmadığı tespit edilerek işyerleri hakkında gerekli idari işlem başlatıldı.    

