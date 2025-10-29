Hatay'da motosiklet tamircileri denetlendi

- Hatay İskenderun'da polis ekipleri, motosiklet tamircilerine yönelik 27 Ekim'de denetim yaptı.
- 13 işyeri denetlendi, 62 motosiklet kontrol edildi ve 36 şahıs sorgulandı.
- 6 işyerinin ruhsatsız olduğu ve 1 işyerinin vergi levhası bulunmadığı tespit edilerek idari işlem başlatıldı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; 27 Ekim tarihinde İskenderun ilçe genelinde faaliyet gösteren motosiklet tamircilerine yönelik yapılan kontrollerde 13 işyerini denetledi.
36 ŞAHIS SORGULANDI
Denetimlerde; 62 motosiklet kontrol edildi, 36 şahıs sorgulandı.
Yapılan denetimlerde 6 işyerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve 1 işyerinin vergi levhası olmadığı tespit edilerek işyerleri hakkında gerekli idari işlem başlatıldı.