İHA
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan TOKİ Şehit Süleyman Yılmaz Anadolu Lisesi öğrencileri; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86’ıncı yılını bedenleriyle oluşturdukları koreografiyle andılar.
O ANLAR DRON KAMERASINDA
Okulda eğitim gören 150 öğrenci, bedenleriyle '09.05' ve '1938' koreografisi oluşturdu.
Dron ile havadan görüntülenen bu anlar mest etti. Öğrenciler, oluşturdukları koreografiyle takdir topladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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