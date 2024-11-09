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Hatay'da öğrencilerden '09.05' ve '1938' koreografisi

Hatay'da öğrencilerden '09.05' ve '1938' koreografisi Antakya ilçesinde lise öğrencilerinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86’ncı yılı dolayısıyla bedenleriyle oluşturdukları '09.05' ve '1938' koreografisi mest etti.