Hatay'da park halindeki otomobil küle döndü Dörtyol ilçesinde park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Yoğun duman yükselmesi üzerine yangını fark eden vatandaşlar durumu bildirdi. Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alırken, olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Göster Hızlı Özet Hatay Dörtyol'da park halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir sebeple yandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirince, ekipler yangını hızla kontrol altına aldı.

Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı, araç tamamen kullanılamaz hale geldi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Özerli Mahallesi'nden dumanlar yükseldi. Bölgede park halinde bulunan bir araç, alevlere teslim oldu. YANGINI ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR BİLDİRDİ Yanan otomobili, çevredeki vatandaşlar fark etti. Yangın fark edilmesi üzerine, itfaiye ekiplerine ihbar edildi. ALEVLERE KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLDİ Olay yerine kısa zamanda ulaşan itfaiye ekipleri hızla otomobil yangınına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı. YARALANMA YA DA CAN KAYBI YAŞANMADI Söndürülen yangın sonrası, yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Alevlere teslim olan araç ise kullanılamaz hale geldi.

