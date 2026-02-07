Hatay'da park halindeki otomobil küle döndü

- Hatay Dörtyol'da park halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir sebeple yandı.
- Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirince, ekipler yangını hızla kontrol altına aldı.
- Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Özerli Mahallesi'nden dumanlar yükseldi.
Bölgede park halinde bulunan bir araç, alevlere teslim oldu.
YANGINI ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR BİLDİRDİ
Yanan otomobili, çevredeki vatandaşlar fark etti.
Yangın fark edilmesi üzerine, itfaiye ekiplerine ihbar edildi.
ALEVLERE KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLDİ
Olay yerine kısa zamanda ulaşan itfaiye ekipleri hızla otomobil yangınına müdahale etti.
Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
YARALANMA YA DA CAN KAYBI YAŞANMADI
Söndürülen yangın sonrası, yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Alevlere teslim olan araç ise kullanılamaz hale geldi.