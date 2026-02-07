Zonguldak'ta yangında her şeyini kaybetti: Engelli vatandaş yardım eli bekliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Zonguldak’ta soba bacasından çıktığı değerlendirilen yangın, iki katlı bir evi kullanılmaz hale getirdi. Yangında tüm eşyalarını kaybeden engelli vatandaş Enver Erdoğan, yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için destek bekliyor.

GECE YARISI ÇIKAN YANGIN, EVİ KÜLE ÇEVİRDİ

Yangın, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 00.24 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Pınar Sokak’ta meydana geldi. Enver Erdoğan’a ait iki katlı evin üst katında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Alevler, evin büyük bölümünü kullanılmaz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Zonguldak Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken, evde mahsur kalan bir papağanı da kurtardı. Yangında Enver Erdoğan ve eşi yara almadan tahliye edildi.

"EVDE İĞNE BİLE KALMADI"

Yangın sonrası devlet kurumlarının desteğiyle barınma sorununu kısmen çözdüğünü ifade eden 1958 doğumlu engelli vatandaş Enver Erdoğan, evin içinin tamamen boş kaldığını söyledi. Erdoğan, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Bir yangın enkazından çıktım. Allah kimseye yaşatmasın. Devletimizden, Valiliğimizden ve Belediyemizden Allah razı olsun; bizi yedirdiler, yatırdılar. AFAD ve Valiliğimizin desteğiyle sadece çatıyı onarabildik. Ancak evin içinde iğne dahil hiçbir şey kalmadı. Beyaz eşyam, yatağım, televizyonum, tüm eşyalarım yandı.

"YANMIŞ BİR SANDALYEDE OTURUYORUM"

Gözünden engeli bulunduğunu ve çalışamadığını dile getiren Erdoğan, geçimini yalnızca engelli maaşıyla sağladığını belirtti. Yardımların yetersiz kaldığını ifade eden Erdoğan, hayırseverlere seslenerek şunları söyledi:

Şu an yandığı belli olan bir sandalyenin üzerinde oturuyorum. Ne yatacak yatağım var ne de doğru düzgün oturacak bir yerim. Engelli maaşıyla geçiniyorum, çalışmam mümkün değil. Yardım edenler oluyor ama yetmiyor. İnanmayanlar gelip evimi yerinde görebilir.

"BUGÜN BANA, YARIN BAŞKASINA"

Yaşadığı durumun herkesin başına gelebileceğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Bugün bana oldu, yarın bir başkasının başına gelebilir. Çeken bilir, çekmeyen bilmez. Yardım edenlerden de etmeyenlerden de Allah razı olsun.”

Yangınla ilgili inceleme sürerken, Erdoğan ailesi evlerini yeniden yaşanabilir hale getirebilmek için uzanacak yardım elini bekliyor.