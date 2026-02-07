Son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yükselmeye başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son yağışlar barajlara can suyu oldu..

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre Türkiye genelinde 1 Ekim 2025-4 Şubat 2026 döneminde kümülatif yağışlar ortalamasında, uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 5,9 artış meydana geldi.

Geçen yılın su yılı ortalamasına kıyasla da yüzde 52,4'lük artış kayıtlara geçti. Söz konusu artışın etkisiyle barajlardaki doluluk oranlarında da son dönemde yükseliş görüldü.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde işletmede olan barajlardaki aktif depolama miktarı 4 Şubat itibarıyla 35,9 milyar metreküp oldu. Bu miktar, 31 Aralık 2025'te 31,6 milyar metreküp olarak kayıtlara geçmişti.

AKTİF DOLULULUK SON 2 AYDA 4,6 ARTTI

Barajlardaki aktif doluluk oranı geçen yılın aralık sonu itibarıyla yüzde 33,5, bu yıl 4 Şubat itibarıyla ise yüzde 38,1 oldu.

Böylece, son dönemde alınan yağışların etkisiyle söz konusu dönemde barajlardaki doluluk oranlarında 4,6 puanlık artış gerçekleşti.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM

DSİ tarafından üç büyük kentin barajlarındaki doluluk oranı da tespit edildi.

Buna göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı geçen yılın aralık ayı sonu itibarıyla yüzde 18,4 iken bu yıl 4 Şubat itibarıyla yüzde 33'e yükseldi. Bu doluluk oranıyla İstanbul'un yaklaşık 151 günlük içme suyunun bulunduğu hesaplandı.

Ankara barajlarındaki doluluk oranı da geçen yıl aynı dönemde yüzde 0,2 seviyelerindeyken bu yıl 4 Şubat itibarıyla yüzde 8,6'ya çıktı. Bu doluluk oranına göre başkentte yaklaşık 244 günlük içme suyu kaldığı öngörülüyor.

İzmir'deki barajların doluluk oranı da söz konusu dönemde yüzde 0,3'ten yüzde 7,2'ye yükseldi. Buna göre İzmir barajlarında yaklaşık 173 günlük içme suyu bulunuyor.