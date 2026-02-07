Hatay'da sağanak yağış sonrası sel

- Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi, ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü.
- Yayladağı Belediyesi, halkı evlerinden çıkmamaları ve dere yataklarına araç park etmemeleri konusunda uyardı.
- Ayrıca Belen ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, trafikte dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Hatay’da yağışlı hava sabah saatlerinden itibaren etkisini hissettirdi.
Kentin güney ilçesi olan Yayladağı ilçesinde şiddetli yağış sele döndü ve yollar adeta göl oldu.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Şiddetli yağışla birlikte yolların göle döndüğü, evlerin bahçelerini su bastığı anlar ve vatandaşların zor anlar yaşadığı anlar kameraya yansıdı.
Giderlerin açılmasıyla kent merkezindeki sular çekildi. Yağışlı havanın kent genelinde gün boyunca etkili olacağı öğrenildi.
Yayladağı Belediyesi; vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyararak, dere yataklarına araç parkı yapılmaması konusunda uyardı.
BELEN'DE SİS
Öte yandan Belen ilçesinde de sis etkili oldu.
Sis nedeniyle Belen-İskenderun kara yolunda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler yolda dikkatli ilerledi.