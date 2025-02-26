Hatay’da polis ekipleri 9 şahıs hakkında işlem yaptı
İHA

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER

Polis ekiplerinin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 25 Şubat günü; 11 adet sahte olduğu değerlendirilen MTS Giriş Belgesi, 6 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet kaşe, 2 adet harddisk, 5 adet flash Bellek, 1 adet yazıcı, 230 bin TL para, 11 adet kart, 1 adet pos cihazı, 3 adet ajanda, 5 adet hesap tutulan not kağıdı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet fişek, 5 adet cep telefonu ve 80 bin det gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Yapılan uygulamalarda 9 şahsa işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar