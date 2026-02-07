İzmir’de yağmur sonrası güneş yüzünü gösterdi, sahiller doldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir’de bir süredir etkisini sürdüren yağışlı hava yerini güneşli günlere bırakınca kent genelinde hareketlilik arttı.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, özellikle Konak Atatürk Meydanı ile sahil bandına akın etti. Yürüyüş yapan, deniz havası alan ve açık alanlarda vakit geçiren İzmirliler, kent merkezinde kalabalık görüntüler oluşturdu. Hafta sonu tatilinin de etkisiyle ana arterlerde yaya yoğunluğu dikkat çekti.

TOPLU TAŞIMADA HAREKETLİLİK ARTTI

Vatandaşların sokağa çıkmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı. Vapur seferlerinde doluluk oranları yükselirken, tramvay ve metro istasyonlarında da belirgin bir hareketlilik gözlendi.

"YAĞMURDAN SONRA GÜNEŞ İYİ GELDİ"

İzmir’de üniversite eğitimi gören Kazakistanlı öğrenci Diana Yermeshova, uzun süren yağışların ardından güneşli havayı değerlendirmek için arkadaşlarıyla gezmeye çıktıklarını ifade etti.

Vatandaşlardan Gözde Koç ise okulların tatil olmasını ve havanın güzel olmasını fırsata çevirdiklerini belirterek, arkadaşları ve çocuklarıyla birlikte sahilde vakit geçirdiklerini söyledi.