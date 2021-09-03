Hatay'da sahile petrol atığı vurdu

Suriye'de bir enerji santralinden yayılan petrol sızıntısı, Hatay'da Samandağ sahiline ulaştı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğle saatlerinde deniz üzerinde petrol olduğu tahmin edilen kirlilik tespit edildi.

Sahile vuran petrol atığının nereden geldiğine yönelik Samandağ Kaymakamlığı tarafından çalışma başlatıldı.

''ÇEVRESEL BİR FELAKETLE KARŞI KARŞIYAYIZ''

Tekebaşı Su Ürünleri Kooperatifi Çevlik Balıkçı Barınağı Başkanı Erkan Sağlamtaş, "Dün itibariyle Liman Başkanlığı'ndan denizde Kıbrıs açıklarında denizde petrol olduğu ve bizim sahillere akıntıyla sürüklendiği haberini aldık.

Sabaha karşı bununla ilgili müdahale için romörkör geldi. Romörkör kaptanından Kıbrıs büyüklüğünde olduğu bilgisini aldık. Maalesef petrolün atığını sahilde inceledik.

Bu petrol buraya kadar geldi. Ciddi anlamda çevresel bir felaketle karşı karşıyayız. İnşallah gerekli müdahaleler yapılır ve bu felaketten kurtuluruz" dedi.

Balıkçı Hacı Kumlu ise balık tutmaya geldiğini ve gördüğü manzara karşısında şok olduğunu ifade etti.

'DENİZE GİRMEYİN' UYARISI

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ‘’24 Agustosta Suriye’deki bir rafineriden sızan yaklaşık 15 bin ton petrol başta Kıbrıs olmak üzere Hatay sahillerini de tehdit ediyor.

Ulaştırma Bakanlığı ve liman başkanlıklarının açıklarda temizleme çalışmaları sürerken, rüzgar yönüyle bir kısım kirlilik Samandağ sahilinde görüldü.

Halk sağlığı açısından kirlilik görülen noktalarda vatandaşlarımızın denize girmemesi ve dikkatli olması gerekiyor’’ denildi.