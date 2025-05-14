Hatay'da tırla çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

İHA
Hatay'da Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özkul Çolak Caddesi üzerinde seyir halinde olan Emirhan A. (16) 57 AGC 073 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen 33 DFB 120 plakalı tırla çarpıştı.
16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ CAN VERDİ
Kazada motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde çalışma yaptıktan sonra çocuğun cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.
Tır sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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