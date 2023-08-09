Hatay’da üniversitelilerin mezuniyet töreni buruk geçti Depremin vurduğu Hatay’da üniversite öğrencileri, mezuniyet sevincini buruk yaşadı. Öğrenciler, mezuniyet törenine asrın felaketinde hayatını kaybeden arkadaşlarının fotoğraflarıyla katıldı.

İHA

Tarihler 6 Şubat’ı gösterirken; Türkiye, tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadı…

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 ili yıktı, geçti.

Binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarcası evsiz barksız kaldı.

Buruk mezuniyet töreni...

Art arda meydana gelen iki deprem, Hatay’da da ağır yıkıma neden oldu.

Asrın felaketi sırasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde eğitim gören 273 öğrenci ve 98 personel hayatını kaybetti.

Depremlerin üzerinden 6 ay geçti ve Mustafa Kemal Üniversitesi’nde 2022-2023 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Arkadaşlarının fotoğraflarıyla katıldılar

Öğrenciler, törene depremde hayatını kaybeden arkadaşlarının fotoğraflarıyla katıldı.

Tayfur Sökmen Kampüsü Stadyumu'nda gerçekleştirilen törende ayrıca duygusal anlar yaşandı.

Afette hayatını kaybeden öğrenciler ve personeller için hazırlanan klip, izleyenlerin birçoğunu ağlattı.

"7 kere yıkılıp yeniden kurulan Hatay’ın son yıkılışı"

Burada bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Veysel Eren, şunları söyledi:

Tarihin en kadim şehirlerinden birisi olan ve çocukluğumuzda dinlediğimiz efsanelerde olduğu gibi 7 kere yıkılıp yeniden kurulan Hatay’ın son yıkılışı ne acıdır ki bizim hayatımızın gerçeği oldu. Mezuniyet için burada toplanan herkesin aslında hiç kimsenin tecrübe etmesini dileyemeyeceğimiz bir felaketten kurtulduğunu hatırlamayı hem depremde kaybettiklerimizi yad etmenin hem de olağanüstü bir yeniden ayağa kalkma gayretinin bir göstergesi olması bakımından önemli buluyorum. Evet, hepimiz çok hüzünlüyüz. Ben de çok hüzünlüyüm. Arkadaşlarım da çok hüzünlü ama şu anda bütün arkadaşlarımız bizimle beraber. Hepsini buradan saygıyla anıyorum.

Kepler fırlatıldı

Konuşmaların ardından törende bölümlerinde dereceye giren öğrencilere diploma ve plaket takdimi yapıldı.

Daha sonra öğrenciler, keplerini coşkuyla havaya attı.

Öğrenciler ile aileleri, tören öncesinde ve sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Hepimiz çok buruk bir mutluluk yaşıyoruz"

Buruk bir mutluluk yaşadığını dile getiren Göksu Çelikbaş, “Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. 5 yıldır buradayım. Gerek pandemi gerek deprem süreci hepimizi çok yaraladı. Hepimiz çok buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Vefat eden arkadaşlarımın yakınlarına ve hocalarıma başsağlığı diliyorum. Mezun olan arkadaşlarımı tebrik ediyorum.” diye konuştu.

"Tam anlamıyla bir üniversite hayatı yaşayamadık"

Hatay için iş hayatında elinden geleni yapacağını dile getiren Deniz Yolcu ise şunları söyledi:

Tabii ki buradayız ama birçok can kaybımız oldu. Arkadaşlarımız için, hocalarımız için bir fidan dikimi gerçekleştirdik az önce onların adını ve anısını yaşatmak maksatlı. Gülüyoruz ama içimiz çok farklı şeyler söylüyor. Yani onları yaşatmak için, Hatay’ı yaşatmak için tabii ki elimizden ne geliyorsa yapacağız. Biraz sıkıntılı bir süreç geçti açıkçası bizim için. Çünkü tam anlamıyla bir üniversite hayatı yaşayamadık ama bundan sonraki süreç için elimizden geleni yapacağız.

"Kayıplarımız çok fazla"

Mezuniyet sevincini arkadaşlarını kaybetmenin hüznüyle yaşadığını dile getiren İsmet Can Çelikbaş da, “Maalesef sınıfımızda, fakültemizde kayıplarımız çok. Hocalarımız, öğrencilerimiz, kayıplarımız çok fazla gerçekten. Her ne kadar yeni hayata başlangıç olsa da, bizim için bir geçiş safhası olsa da, arkadaşlarımızı kaybetmenin hüznüyle tam olarak mezuniyetin sevincini yaşayamıyoruz.” şeklinde konuştu.