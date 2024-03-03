Hatay'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe: 620 bin adet captagon hap ele geçirildi Hatay’da durdurulan 2 araçta 620 bin adet captagon isimli uyuşturucu hap ele geçirildi.

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İHA

Hatay’da polis ekipleri uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

620 bin captagon hap ele geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında; 01 Mart tarihinde Hassa ilçesi AşağıKarafakılı kavşağı üzerinde durdurulan 2 araçta arama yapıldı.

Araçlarda yapılan aramada; 620 bin captagon hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan A.Y ile M.A hakkında TCK 188. maddeden işlem yapıldı.

Tutuklandılar

Şahıslar, sevk edildikleri makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Polis köpeğinin hava tankının içerisine gizlenmiş olan hapları bulduğu ve şahıslarla ekipler arasında gecen kovalamacaysa kameraya yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)