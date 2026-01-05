Hatay'da yaylada mahsur kalan aile kurtarıldı

- Hatay'daki Domuzdamı yaylasında mahsur kalan aile, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.
- 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi ve yolu açarak aileyi güvenli bölgeye taşıdı.
- Ailenin sağlık durumu iyi olup herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Hatay'da Dörtyol ilçesinde bulunan Domuzdamı yaylasında karla kaplı yolda mahsur kaldığını söyleyen aile 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
AFAD MÜDAHALESİYLE MAHSUR KALAN AİLE KURTARILDI
Durum üzerine yolu açmak için bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve kurtarma çalışmaları için AFAD yönlendirildi.
Aile, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak AFAD ekipleri tarafından güvenli bölgeye getirildi.
Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.