Hatay'da yaylada mahsur kalan aile kurtarıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hatay'da Dörtyol ilçesinde bulunan Domuzdamı yaylasında karla kaplı yolda mahsur kaldığını söyleyen aile 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

AFAD MÜDAHALESİYLE MAHSUR KALAN AİLE KURTARILDI

Durum üzerine yolu açmak için bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve kurtarma çalışmaları için AFAD yönlendirildi.

Aile, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak AFAD ekipleri tarafından güvenli bölgeye getirildi.

Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.