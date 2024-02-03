Hatay'da zeytinlikte oluşan 400 metrelik yarık, depremin simgelerinden oldu Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Altınözü ilçesinde, zeytinlik alanda oluşan devasa yarık, depremin yıkıcı etkisinin en iyi görüldüğü yerler arasında.

AA & Ensonhaber

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkez üssü olan, büyüklükleri sırasıyla 7,7 ve 7,6 olan depremlerin izlerini taşıyan Altınözü ilçesine bağlı Tepehan Mahallesi'nde, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkisiyle, zeytin bahçesinde oluşan devasa yarığın boyutları dikkat çekiyor: 400 metre uzunluğunda, 200 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde.

Bu doğal afetin neden olduğu büyük hasar, bölgede yapılan araştırmalarla birlikte yerli ve yabancı bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Kent sakinleri yanı sıra Hatay'a özel olarak gelen vatandaşlar, zeytinliğin bulunduğu bölgeyi ziyaret ederek oluşan dev çukuru gözlemlemeye çalışıyor.

"Depremin ne kadar yıkıcı bir etkisinin olduğunu anlıyorsunuz"

Vatandaşlardan Sadık Açıkgöz, depremlerin ardından oluşan yarığı görmek için zeytinliğin bulunduğu alana geldiğini söyledi.

Karşılaştığı görüntünün ürkütücü olduğunu belirten Açıkgöz,

Depremin etkisini anlamak isteyenlerin araziyi görmesi gerekiyor. Burayı gelip gördüğünüz zaman depremin ne kadar yıkıcı bir etkisinin olduğunu anlıyorsunuz. Arada boşluk oluşan iki zeytinlik alan aslında tek bir bahçeydi. Şu an ise arada büyük bir yarık oluşmuş.

dedi.

"Yaklaşık 100 ağacımızdan 50'si zarar gördü"

Oluşan yarık nedeniyle arazisi zarar gören Hüseyin Serttaş ise zor bir süreç yaşadıklarını dile getirdi.

Bölgede depremin büyüklüğünün görülebildiğini anlatan Serttaş,

Depremde mahalle sakinleri bölgeden yeşil dumanların yükseldiğini söyledi, deprem sabahı baktığımızda ise alanda yarık oluştuğunu fark ettik.

dedi

Tarım aletlerini alana geçiremedikleri için zeytin hasadını insan gücüyle yaptıklarını ifade eden Serttaş, şöyle konuştu:

Yaklaşık 100 ağacımızdan 50'si zarar gördü. Ortalama 250 kilogram zeytinyağı kaybı yaşamış olduk. Arazimizin de bir kısmını kullanamıyoruz. Orada da parça parça yarıklar var. Tarım aletlerimizi arazimize geçiremiyoruz.

"Dünyada burayı görmeyen kalmadı"

Mahalle sakinlerinden Ziya Elmacıoğlu da köy arazisinde oluşan yarığın depremin simgesi haline geldiğini bildirerek,

Dünyada burayı görmeyen, buraya gelmeyen gazeteci, bilim insanı, sivil toplum kuruluşu kalmadı. İnsanlar buraya gelerek depremin boyutunu görebiliyor.

ifadelerini kullandı.

Elmacıoğlu, arazideki yarık nedeniyle toprak sahiplerinin mağduriyet yaşadığını dile getirdi.