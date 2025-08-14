Abone ol: Google News

Hatay'daki orman yangını ikinci gününde

Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, ikinci gününde devam ediyor. Söndürme çalışmaları gece boyu karadan devam ederken, günün ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başlatıldı.

Yayınlama Tarihi: 14.08.2025 08:06

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi, Seyranyeri Yaylası mevkiinde yangın çıktı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait söndürme ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına alma mücadelesi ikinci gününde sürerken, Yukarıbucak ve Bademli mahallelerinde yaşayan 540 kişi evlerinden tahliye edildi.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Yangına gece boyu karadan 173 araç ve 470 personelle müdahale edildi.

Havanın aydınlanmasıyla hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil oldu.

EKİPLER YANGINI KONTROL ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYOR

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar devam ediyor. 

