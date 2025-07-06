Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 gözaltı

Türkiye'de yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarında ciddi artış yaşandı.

Başta İzmir ve Antalya olmak üzere birçok kentte yangın ihbarları yapılırken çok sayıda orman zarar gördü.

Yürek yakan yangınlardan biri de Hatay'da çıkmıştı.

Dörtyol ilçesi Çökek Yaylası Kırmızıburun mevkisinde 4 Haziran saat 16.30 sıralarında çıkan ve 8 noktada yayılan orman yangını, 8 helikopter, 2 uçak, 440 araç ve 1200’den fazla personelin müdahalesiyle dün kontrol altına alındı.

Toplam 1980 hane tahliye edilerek, yaklaşık 5 bin 300 vatandaş yurtlara yerleştirildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma yürüten Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.K.’yi gözaltına alarak jandarma ekiplerine teslim etti.

İlçe Jandarma Komutanlığında sorgulanan S.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.