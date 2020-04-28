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    Hatay'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

    Payas ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 28.04.2020 - 18:04
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    Hatay'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

    Hatay'ın Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde, husumetli oldukları belirtilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    1  ÖLÜ 3 YARALI

    Tartışmanın büyümesiyle silahların kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

    Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla hastanelere kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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