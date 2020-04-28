Hatay'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Payas ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.

Hatay'ın Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde, husumetli oldukları belirtilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Tartışmanın büyümesiyle silahların kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla hastanelere kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.