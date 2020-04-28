Hatay'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Payas ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 28.04.2020 - 18:04
Hatay'ın Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde, husumetli oldukları belirtilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
1 ÖLÜ 3 YARALI
Tartışmanın büyümesiyle silahların kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla hastanelere kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.