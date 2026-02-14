Hatay'dan Suriye'ye bir yılda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ve yeni bir hükümetin kurulmasının ardından, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan yapılan ihracatta büyük artış yaşandı.

Uluslararası Nakliyeciler Deneği Temsilcisi Hamit Şanverdi, Suriye'ye son bir yılda sadece Cilvegözü Gümrük Kapası'ndan 200 milyon dolarlık ihracat yapıldığını söyledi.

SURİYEYLE TİCARETTE YENİ DÖNEM

Suriye'ye ağırlıklı olarak inşaat malzemesi ve gıda ihracatı yapıldığını belirten Şanvedi, bölgedeki olumlu gelişmelerin iki ülke ticaretini önemli oranda arttıracağını kaydetti.

108 BİN ARAÇ TÜRKİYE'DEN SURİYE'YE GEÇTİ

Cilvegözü Gümrük Kapası'nda transit ticaretle birlikte bir yılda 108 bin 983 araç çıkışın yaptığını belirten Şanverdi, şu sözlere yer verdi.

"Buna karşılık Suriye'den ithalatta 47 bin araç giriş yaptı. Son bir yılda Suriye'ye inşaat malzemesi ve gıda ihracatı oldu. Suriye'deki olumlu gelişmelerle Türkiye'den Suriye'ye ihracatta daha çok artış olacağını düşünüyoruz"