Hataylı depremzede çiftçi, 60 metrekarelik serada çilek üretti Hatay'da deneme amaçlı evinin bahçesine kurduğu 60 metrekarelik serada çilek üretmeyi başaran çiftçi Abdullah Yıldırım, ilk hasadını yaptı.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay, iyileşme sürecine odaklanıyor.

Türkiye'nin en verimli topraklarından biri olan Hatay'da, meyve ve sebze üretimi hız kesmeden devam ediyor.

Özellikle bölgenin ılıman iklimine uygun olan Yayladağı ilçesi, çilek üretiminde önemli bir merkez haline geliyor.

Bezge Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Yıldırım, evinin bahçesine kurduğu 60 metrekarelik serada çilek yetiştirme başarısını gösteriyor.

Bu yıl ilk defa ekim yapan ve hasada başlayan Yıldırım, amacını bölgede seracılığı teşvik ederek depremzedelere ekonomik destek sağlamak olarak belirledi.

"İlk defa üretiyoruz, sera olduğu için erken mahsul verdi"

Hasadın erken başladığını ve çilek fiyatının 200 TL civarında satıldığını ifade eden Abdullah Yıldırım,

Çilek yetiştirmek için kendime küçük bir sera kurdum. Serayı geliştirmek için de yeğenimden destek aldım. Devam ediyoruz, çilek üretmeye. Hasat maşallah, iyi. İlk defa üretiyoruz, sera olduğu için erken mahsul veriyor. Fiyatı 200 ile 250 TL'den veriyoruz. Rabbim bereket versin, güzel. Bu kadar beklemiyordum ama Rabbim kısmetimizi bol verdi. Lezzeti çok güzel, doyum olmuyor

dedi.

"Lezzeti güzel, şeker gibi tadı"

Çileklerin doğal olarak yetiştiğine dikkat çeken Murat Sarıkaya,

Ağabeyimiz burada kendi çapında sera kurdu. Bu üretimi ilerleyen zamanlarda geliştireceğini söylüyor, yeğeniyle yapıyor. Deneme amaçlı yaptı, mahsuller güzel. Hatta erken hasat oldu. Lezzeti güzel, şeker gibi tadı. Organik üretim, bizde arada gelip yiyoruz

ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)