Ülke genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Hatay'da da kendini hissettirdi. Gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşerken, bu durum il genelinde buzlanmalara yol açtı. Son yılların en sert kışıyla karşılaşan Hataylılar, soğuk havadan olumsuz etkilendi. Ancak Antakya ilçesinde yaşayan Hikmet Karaoğlan, baharın habercisi olan cemreyle ilgili çektiği esprili video ile sosyal medyada büyük ilgi topladı. Karaoğlan, dondurucu soğukları mizahi bir dille eleştirerek izleyenlerin yüzlerini güldürdü.

"DEPREMİ, KORONAVİRÜSÜ GÖRDÜK AMA BÖYLE SOĞUK GÖRMEDİK"

Hataylıların soğuk havaya pek alışkın olmadığını belirten Hikmet Karaoğlan, video çekme amacının insanları güldürmek olduğunu söyledi:

Hava gerçekten çok soğuk ve böyle bir soğukla ilk kez karşılaşıyoruz. Biz Hataylılar sıcak havaya alışkınız. Depremi yaşadık, korona virüsünü geçirdik ama böyle bir soğukla ilk defa karşılaşıyoruz. Bu yüzden bir video çekmeye karar verdim. Video beğenildi ve hızla yayıldı. Videoda 'Cemre Hatay'a gelmedi, Hatay'a küstü ve unutmuş. Bir an önce cemreyi bekliyoruz, havaların ısınmasını istiyoruz' dedim. Gerçekten burada sabah uyandığımızda çeşmeler bile donmuş oluyor. Soğuğa alışık değiliz. Bildiğim kadarıyla Rusya’dan gelen bu soğuk hava etkisini gösterdi. Ama Hataylılar, her zorluğun üstesinden gelecektir. Amacımız insanları güldürmek, onlara moral vermek ve bir espri yapmaktı. İnşallah bu soğuk hava da geçer.