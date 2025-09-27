Hayatını Kaybeden Güllü, bakın hangi dizide rol almış! İşte o sahnesi Türk müziğinin sevilen sesi, Arabeskin Kraliçesi Güllü, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Güllü’nün ölüm haberinin ardından sosyal medyada, ünlü sanatçının kısa süre önce yer aldığı dizi sahneleri gündeme geldi. Meğer o dizide rol almış...

Arabesk müziğin sevilen sanatçısı Güllü, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 52 yaşındaki sanatçının ani ölümü sanat dünyasında ve hayranları arasında derin bir üzüntüye yol açtı. Sosyal medyada binlerce kişi üzüntüsünü dile getirirken, sanatçının son ekran yolculuğu da gündeme geldi. Güllü'nün yalnızca iki ay önce ATV'de yayınlanan ve kısa süre önce final yapan "Aile Saadeti" dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldığı ortaya çıktı. GÜLLÜ'NÜN ROL ALDIĞI SON DİZİ Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Güllü, kısa süre önce konuk olduğu Aile Saadeti dizisindeki sahnesiyle yeniden gündeme geldi. Dizinin 9. bölümünde, Gönül ve Maya karakterlerinin "Değmezmiş Sana" şarkısını söyledikleri anlarda ekrana çıkan Güllü, izleyicilere büyük bir sürpriz yaşatmıştı. Usta sanatçı sesiyle ve ekranlara yansıyan enerjisiyle hafızalarda kalacak.

