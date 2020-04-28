İstanbul'da kaybolan oğlu Erkan için oturma eylemini sürdüren baba Fahrettin Akkuş, oğlunu kavuşmadan eylemine son vermeyeceğini söyledi.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemine, korona nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 239'uncu günde de sürdürdü.

"BU ACIYI HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ"

İstanbul Sultangazi'de 2015 yılında kaybolan oğlu Erkan için oturma eylemini sürdüren Fahrettin Akkuş, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu.

Akkuş, "239 gündür burada mücadele ediyoruz. Çocuklarımıza kavuşmadan eylemimizden vazgeçmeyeceğiz. Bu acıyı hiçbir zaman unutmayacağız. HDP isterse çocuklarımızı alıp getirir. HDP'nin PKK'yı kınamasını istiyoruz. Ahmet Türk, torununu almak için Kandil'e gitti. O torununu aldı. Bizim çocuklarımızı neden vermiyor? Onların çocukları şu an Amerika'da Fransa'da, Hollanda'da geziyor." dedi.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 239'uncu gününde