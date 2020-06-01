HDP'den polisi şehit eden şahsın tutuklanma şekline tepki

Polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının failinin gözaltına alınma şekline HDP, soruşturma istedi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi'nde, Atakan Arslan isimli polis memuru, A.P. isimli şüpheli şahıs tarafından vurularak şehit edilmişti.

Dün ise polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şahsın emniyet içerisindeki görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı.

Şahsın kıyafetlerinin çıkartıldıktan sonra yere yatırılıp ellerinin arkadan kelepçelenmesini içeren görüntülerin kısa sürede yayılmasından sonra HDP'den tepki geldi.

HDP RAHATSIZ OLDU

HDP, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şahsın tutuklanma şeklinin rahatsızlık verdiğini belirterek "Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.” İnsanlığa karşı suç kategorisine olan işkence suçunu alenen işleyen ve teşhir eden kolluk görevlileri hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

GÖZALTINA ALINDIĞINDA POLİSLERE AĞZINDA JİLETLE SALDIRDI

Konu ile ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, polis memuru Atakan Arslan'a tabancayla ateş açıp, şehit eden M.E.C.'nin, dün gözaltına alındığı hatırlatıldı.

M.E.C.'nin, elleri önden kelepçeli halde ekip otosuyla götürüldüğü sırada ağzından çıkardığı jiletle polislere saldırıp, tehdit ettiği ve iç çamaşırının lastik bölümünde ikinci jilet ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve internet haberlerinde, 30 Mayıs 2020 günü şehit olan meslektaşımız polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden M.E.C. isimli şahsın yakalanması sonrasına ait olduğu bildirilerek çeşitli görüntülerin paylaşıldığının görülmesi üzerine konu hakkında açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Olayın faili M.E.C. isimli şahıs, yakalandıktan sonra ilgili adli birime intikal ettirmek üzere elleri önden kelepçelenmek suretiyle ekip otosuna bindirilmiş, şüpheli şahsın araç hareket halinde iken ağzından çıkardığı jilet ile görevli personelimize saldırması ve tehdit etmesi üzerine görevlilerimizce artan oranda maddi kuvvet uygulanmak suretiyle bahse konu jilet muhafaza altına alınmıştır.

İlgili adli birime intikal ettirilen M.E.C. isimli şüpheli şahsın, ekip otosunda ağzından jilet çıkarmasıyla oluşan makul şüphe nedeniyle, kendisinin ve görevlilerimizin güvenliği sağlamak adına daha detaylı arama yapılacağı esnada direnmesi üzerine orantılı güç kullanılarak kıyafetleri çıkartılmış ve iç çamaşırının bel bölümündeki lastik kısmında bir adet jilet daha bulunmuştur.

Gerçekleştirilen tüm işlemler ve adli inceleme yapmak üzere muhafaza altına alınan kesici aletler, yakalama, arama tutanağında yer almaktadır. Bazı sosyal medyada hesaplarında paylaşılan görüntü üst arama işlemi esnasında çekilmiş olup, konu ile ilgili idari tahkikat, tespit edildikten hemen sonra başlatılmıştır."