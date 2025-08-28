Hem İstanbul, hem Ankara: Saat verildi! 05.45’ten itibaren kimse geçemeyecek...

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli ulusal bayramlarından biri olup, 1922’deki Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasını ve Türk milletinin bağımsızlığını simgeliyor.

Her yıl olduğu gibi 2025’te de törenlerle kutlanacak; resmi kurumlar, belediyeler ve çeşitli kuruluşlar tarafından anma programları düzenlenecek.

30 Ağustos 2025 Cumartesi günü resmi tatil olacak. Kamu kurumları kapalı olacak, özel sektörde ise genellikle tatil olarak uygulanacak.

Öte yandan ise trafiği etkileyecek durumlar da söz konusu.

Valiliğin açıklamasına göre; İstanbul ve Ankara'da kutlamalar nedeniyle 30 Ağustos Cumartesi 05.45’den program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

30 AĞUSTOS 2025 İSTANBUL'DA KAPALI YOLLAR

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönde de

D-100 kuzey ve güney istikameti

Edirnekapı

10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddelerinden, Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar

Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi’ne katılım

Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O3 Hal Yolu kullanılabilir.

30 AĞUSTOS 2025 ANKARA'DA KAPALI YOLLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'dan itibaren, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Milli Müdafaa Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Dikmen Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, İstiklal Caddesi, İstanbul Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Çankırı Caddesi ile Sporpark Sokak trafiğe kapalı olacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahların tercih edilmesi istendi.