Hematoloji nedir

Hematoloji, kan hastalıklarını inceleyen bir alandır. Kemik iliği, dalak gibi kan yapıcı organlar ve lenf bezlerinde kaynaklanan hastalıkları kapsamaktadır.

Hematoloji, Fransızca bir kelime olan Hematologie'den gelmektedir. 'Kan bilimi' olarak anılmaktadır.

HEMATOLOJİ NEDİR

Hematoloji; kan, kan oluşturan organlar ve kan hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.

Anemi, kanama bozuklukları, kemik iliği yetersizlikleri, lösemi, lenf kanseri ve hemofili gibi kalıtsal, geçişli kan hastalıkları hematoloji alanının uzmanlığındadır.





HEMATOLOJİ HANGİ HASTALIKLARI KAPSAR

Hematologlar tarafından tedavi edilen hastalıklardan bazıları şunlardır:

– Demir eksikliği anemisi ve orak hücreli anemi veya travmaya bağlı anemi gibi diğer anemi türleri,

– Polisitemi veya aşırı kırmızı kan hücresi üretimi,

– Myelofibroz,

– Lösemi,

– Hemofili, idiyopatik trombositopenik purpura ve Von Willebrand hastalığı gibi trombosit ve kanama bozuklukları,

– Miyelodisplastik sendromlar,

– Talasemi ve orak hücre hastalığı gibi hemoglobinopatiler,

– Multipl miyelom,

– Malign lenfomalar,

– Kan nakli,

– Kemik iliği kök hücre nakli.