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    Hematoloji nedir

    Hematoloji, kan hastalıklarını inceleyen bir alandır. Kemik iliği, dalak gibi kan yapıcı organlar ve lenf bezlerinde kaynaklanan hastalıkları kapsamaktadır.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 16:16
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 16:59
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    Hematoloji nedir

    Hematoloji, Fransızca bir kelime olan Hematologie'den gelmektedir. 'Kan bilimi' olarak anılmaktadır.

    HEMATOLOJİ NEDİR

    Hematoloji; kan, kan oluşturan organlar ve kan hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır.

    Anemi, kanama bozuklukları, kemik iliği yetersizlikleri, lösemi, lenf kanseri ve hemofili gibi kalıtsal, geçişli kan hastalıkları hematoloji alanının uzmanlığındadır.

    Hematoloji nedir #1

    HEMATOLOJİ HANGİ HASTALIKLARI KAPSAR

    Hematologlar tarafından tedavi edilen hastalıklardan bazıları şunlardır:

    – Demir eksikliği anemisi ve orak hücreli anemi veya travmaya bağlı anemi gibi diğer anemi türleri,

    – Polisitemi veya aşırı kırmızı kan hücresi üretimi,

    – Myelofibroz,

    – Lösemi,

    – Hemofili, idiyopatik trombositopenik purpura ve Von Willebrand hastalığı gibi trombosit ve kanama bozuklukları,

    – Miyelodisplastik sendromlar,

    – Talasemi ve orak hücre hastalığı gibi hemoglobinopatiler,

    – Multipl miyelom,

    – Malign lenfomalar,

    – Kan nakli,

    – Kemik iliği kök hücre nakli.

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