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    Heybeliada'da yangın sebebiyle seferler iptal edildi

    Çıkan orman yangını sebebiyle, deniz seferleri iptal edildi. Hafta sonu tatil için gelenler Heybeliada'da mahsur kaldı.
    • DHA
    • 12.07.2020 - 22:08
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    Heybeliada'da yangın sebebiyle seferler iptal edildi

    İstanbul Heybeliada'da, Aşıklar Yolu Mevkisi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

    Yükselen dumanların birçok yerden görüldüğü yangın için çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    SEFERLER İPTAL EDİLDİ

    Çıkan orman yangını nedeniyle deniz seferleri iptal edildi. Heybeliada'ya hafta sonu tatili için gelenler burada mahsur kaldı.

    Çok sayıda kişi iskeleye akın etti. Seferlerin başlamasını bekleyenler iskelede uzun kuyruk oluşturdu.

    Heybeliada'da yangın sebebiyle seferler iptal edildi VİDEO

    Heybeliada'da yangın sebebiyle seferler iptal edildi #1

    Heybeliada'da yangın sebebiyle seferler iptal edildi #2

    Heybeliada'da yangın sebebiyle seferler iptal edildi #3

    Heybeliada'da yangın sebebiyle seferler iptal edildi #4

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