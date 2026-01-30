Hileli zeytinyağı markaları tam liste 2026: Bakanlık tek tek ifşaladı

- Tarım ve Orman Bakanlığı, zeytinyağı kategorisinde 7 markada hileli ürün tespit etti.
- Zeytinyağlarına düşük maliyetli tohum yağları karıştırıldığı belirlendi.
- Vatandaşlar şüpheli ürünlere karşı dikkatli olmaya çağrıldı.
Gıda güvenliği konusunda taviz vermeyen Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit ve Tağşiş listesini güncelledi.
"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden erişime açılan listede, özellikle zeytinyağı kategorisindeki usulsüzlükler dikkat çekti.
Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda, 7 firmanın ürünlerine düşük maliyetli tohum yağları karıştırarak tüketiciyi yanılttığı kesinleşti.
Yetkililer, vatandaşları etiketsiz veya piyasa değerinin çok altında satılan "şüpheli" ürünlere karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Şüphelendiğiniz ürünleri Alo 174 Gıda Hattı'na bildirebilir veya Bakanlığın online sorgulama sistemi üzerinden aldığınız markanın güvenilirliğini kontrol edebilirsiniz.
İşte 29 Ocak 2026 tarihli listede yer alan ve ürünlerinde tohum yağı tespiti yapılan o firmalar ve markaları: