Ücretsiz İSPARK müjdesi: Başvuru şartı açıklandı

Akbank, Mobilin Akbanklısı kullanıcılarına yönelik yeni bir avantajı devreye aldı.

Bankanın açıkladığı kampanya kapsamında, Gümüş ve Altın seviyedeki müşterilere İSPARK otoparklarında ücretsiz park imkanı sunulacak.

12 Ocak–31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olan uygulamada, kampanyaya katılım sağladıktan sonra yapılacak ilk harcama karşılığında sürücülere 1 adet ücretsiz İSPARK parklanma hakkı tanımlanacak.

İşte kampanya şartları:

ÜCRETSİZ İSPARK FIRSATI

Akbank’ın sürücülere yönelik başlattığı İSPARK kampanyasının kullanım detayları netleşti.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, harcama yapmadan önce Akbank Mobil uygulaması üzerinden Mobilin Akbanklısı ayrıcalıkları bölümünde yer alan İSPARK kampanyasında “Hemen Katıl” seçeneğini işaretlemesi gerekiyor.

Kampanya; Axess, Wings, Free ve Akbank Kart ile bu kartlara bağlı ek ve sanal kartlar için geçerli olurken, Bank’O Card Axess ve ticari kartlar kapsam dışında bırakıldı.

Uygulama kapsamında her müşteri kampanyadan yalnızca bir kez faydalanabilecek ve en fazla 1 adet ücretsiz park kodu kazanabilecek.

Tanımlanan kodun, kazanıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde kullanılması şartı bulunuyor.

Kod ile İSPARK’a ait yol üstü otoparklarda tek seferde 2 saate kadar, bariyerli otoparklarda ise tek seferde 4 saate kadar ücretsiz park imkanı sunulacak.