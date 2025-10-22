Hobi olarak başladı, şimdi tüm ülkeye ücretsiz gönderiyor…

Trabzon’da yaşayan organik tarım gönüllüsü Fatih Çolak, yıllar önce balkonunda başladığı küçük sebze yetiştiriciliği deneyimini, ülke çapında bir ata tohumu hareketine dönüştürdü.

Hibrit tohumların verim vermediğini fark eden Çolak, Türkiye’nin farklı bölgelerinden ata tohumları topladı ve bunları çoğaltarak sürdürülebilir hale getirdi.

Dört yıl önce geçirdiği rahatsızlığın ardından doğal ve sağlıklı üretime daha fazla önem veren Çolak, kendi imkanlarıyla yürüttüğü çalışmalarla 150 binden fazla ata tohumunu ücretsiz olarak Türkiye’nin dört bir yanına gönderdi.

Türkiye’nin çeşitli illerindeki çiftçilere ulaştırdığı tohumlarla pilot ekimler yapılmasını sağlayarak, kimyasal kullanılmadan yüksek verim elde edilebileceğini gösterdi.

Trabzon’daki arazisinin bir bölümünde üretim yapan gönüllü, ürünlerini komşularıyla paylaşarak tohum döngüsünü devam ettirdi.

Ayrıca okullara ve çocuk esirgeme kurumlarına da ücretsiz ata tohumları ulaştıran Çolak, hem yerli tohumların korunmasına hem de genç nesillere doğal tarım bilincinin aşılanmasına katkı sağlıyor.

ATA TOHUMLARIYLA TÜRKİYE’DE FARKINDALIK YARATIYOR

İHA'da her alan habere göre Çolak, hikayesinin başlangıcını şöyle anlattı:

“Ata tohumu yetiştiriciliğine bundan yıllar önce balkonumda başladım. Mahsul ettiğim ürünleri bir dahaki dönem için tohumlarını ayırarak sakladım. Onları da ektiğimde ürünün vermediğini veya kötü olduğunu fark ettim. Hibrit tohum ile o zaman tanıştım ve mantığıma uymadı. Araştırmaya başladım ve ata tohumu ile bu işin yürütülebileceğini anladım. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ata tohumları toplamaya başladım. Bu ata tohumlarını üretip sürdürülebilirliğini sağladım. Yaklaşık 4 yıl önce bir rahatsızlık geçirdim. Bu geçirdiğim rahatsızlık sonucunda da bana uzmanların tavsiyeleri 'Sağlıklı besleneceksin, doğal yetişmiş ürünlerle besleneceksin' şeklindeydi. Bu bir yerde benim için aslında bir tetikleyici bir unsur oldu. Bunu ben yapabiliyorsam sağlıklı beslenebiliyorsam 'Başkaları içinde bir şeyler yapmak gerekiyor' dedim. Herkese belki ben ata tohumları yetiştiremem ya da ata tohumlarından üretilmiş mahsulleri yetiştirip herkesle paylaşamayabilirim ama oluşturduğum bir farkındalıkla ata tohumlarını çoğaltmak için yola çıktım. İnsanlara tarım zehri ve kimyasallar kullanılmadan tarım yapıp oldukça verimli sonuçlar alabileceğini göstermek istedim"

Şu ana kadar 150 binden fazla ata tohumu, okullar, çocuk esirgeme kurumları ve çiftçilere ücretsiz olarak ulaştırıldı.

Kendi 10 dönümlük arazisinin 2 dönümünde üretim yapan Çolak, “Türkiye'nin bence her mahallesini ulaşmıştır. Bunların haricinde toplumsal projeler de yürütüyorum. Çocuk esirgeme kurumları ve okullara tüm maliyetlerini kargo dahil kendim karşılayarak ata tohumları ulaştırıyorum. Benim 10 dönüm bir arazim var ama 2 dönümünü verimli ekiyorum. Komşularıma bile burada karpuz, kabak olsun veriyorum. Alın yiyin çekirdeklerini bana getirin diyorum. Ata tohumlarını ve toprak verimli. Bundan sonra benim en büyük dileğim ata tohumlarının tüm ülkeye yayılması. Türkiye'nin dört bir yanında Şanlıurfa'sından, Konya'sından, Çukurova'ya kadar çiftçilerimize tohumları gönderiyorum. Sağ olsun onlarda pilot bölgelerde bunların ekimini yapıyor. Bunların sonuçlarını görüp kendilerinden karar vermelerini bekliyoruz. Çiftlerimiz tarım kimyasalı kullanmadan daha az maliyetle verimi görünce ekim yaptığı alanları büyütüyor” dedi.