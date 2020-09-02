Dolar
7.385
0.2361%
Euro
8.7586
-0.2187%
Altın
1965.53
-0.2507%
Borsa
1084.64
-0.0506%
G. Altın
465.953
-0.154%
Bitcoin
84951.04
-4.0051%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Hulki Cevizoğlu'nun Halk TV'deki programına son verildi

    Geçtiğimiz programda Abdullah Gül eleştirisinde bulunan Hulki Cevizoğlu'nun, Halk TV ile ilişkisi kesildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2020 - 14:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hulki Cevizoğlu'nun Halk TV'deki programına son verildi

    Halk TV'de Hulki Cevizoğlu dönemi sona erdi....

    Gazeteci Hulki Cevizoğlu, sosyal medya hesabından, Halk TV'nin yeni yayın döneminde sunuculuğunu yaptığı Ceviz Kabuğu adlı programına yer vermeme kararı aldığını duyurdu.

    ABDULLAH GÜL ELEŞTİRİSİ

    Halk TV'nin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve İngiltere'ye ilişkin eleştirilerinden rahatsız olmuş olabileceğini ifade eden Cevizoğlu, "İngiltere'de ticaret yapan yeni patronu izlemeye devam edelim bakalım." dedi.

    Hulki Cevizoğlu, yaptığı paylaşımda "Sıcak gelişme" diyerek Halk TV'nin kararını şöyle uyurdu:

    "Halk Tv, Ceviz Kabuğu'na yeni yayın döneminde yer vermedi. Yandaş medyayı gece gündüz sansürcülükle eleştiren Halk TV, sanırım Abdullah Gül ve İngiltere eleştirilerimden rahatsız oldu. İngiltere'de ticaret yapan yeni patronu izlemeye devam edelim bakalım."

    Hulki Cevizoğlu nun Halk TV deki programına son verildi #1

    Görüş Bildir