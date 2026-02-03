Hurda teşviki son dakika 2026: ÖTV'siz sıfır araç teşviki çıktı mı, onaylandı mı?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026'da hurda teşviki beklentisi yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.

Özellikle eski model araç sahipleri, olası bir teşvik düzenlemesiyle hem araçlarını yenilemeyi hem de ekonomik avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Daha önce farklı dönemlerde uygulanan hurda teşvikleri hatırlanırken, bu kez gözler Meclis’ten çıkacak olası bir karara çevrildi.

Şubat ayı itibarıyla konuya ilişkin net bir adım olup olmadığı merak edilirken, “Hurda teşviki çıktı mı, çıkacak mı?” sorusu araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

İşte, hurda teşviki konusunda detaylar ve son gelişmeler...

HURDA TEŞVİKİ ÇIKTI MI 2026 SON DURUM

Hurda teşvikinin onaylanması halinde; En az 3 çocuk sahibi olan, üzerine kayıtlı bir otomobili bulunmayan ve düşük gelir grubundaki aileler, Türkiye'de üretilen (yerlilik oranı %40 ve üzeri) araçları sıfır ÖTV ile alabilecek.

25 yaş ve üzerindeki ekonomik ömrünü tamamlamış aracını hurdaya ayıran vatandaşlar, yeni yerli araç alımlarında ciddi vergi avantajlarından ve düşük faizli kredi imkanlarından faydalanabilecek.

Mevcut durumda teklif henüz Meclis’ten geçmedi ve yürürlüğe giren resmi bir yasa olmadı.

Düzenlemenin TBMM gündemine alınması ve görüşmelerin tamamlanması bekleniyor.