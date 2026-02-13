Hurma fiyatları 2026: Medine, Kudüs ve İran hurması kg fiyatı...

- Ramazan öncesinde 1994 yılından beri uygulanan fiyat sabitleme kapsamında, hurma fiyatları her yıl belirlenip duyuruluyor.
- Bu uygulama, tüketicinin bütçesini koruma ve ani fiyat artışlarını önleme amacı taşıyor.
- 2026 yılı hurma fiyatları, kalite ve türlerine göre farklılık göstermektedir.
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte sofraların vazgeçilmezi olan hurmaya yönelik talep de artmaya başladı.
Kuru gıda ve kuruyemiş sektöründe 1994 yılından bu yana sürdürülen fiyat sabitleme uygulaması kapsamında, her yıl ramazan öncesinde hurma fiyatları belirlenerek kamuoyuyla paylaşılıyor.
Bu uygulama hem tüketicinin bütçesini korumayı hem de piyasada ani fiyat artışlarının önüne geçmeyi amaçlıyor.
Peki 2026 yılı için hurma fiyatları açıklandı mı, hangi çeşit ne kadar oldu? İşte fiyatlar...
2026 HURMA FİYATLARI NE KADAR
2026 hurma fiyatları, ürünün kalitesine ve türüne göre değişiklik gösteriyor. Açıklanan bilgilere göre:
- En yüksek kalite hurmanın kilosu: 900 TL
- Uygun fiyatlı hurma: 100-150 TL aralığında
- Kudüs hurması kilogram fiyatı: 300-650 TL
- Medine hurması kilogram fiyatı: 300-650 TL