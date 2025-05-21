'Huzur İstanbul' uygulamasında 975 kişi gözaltına alındı

AA

İstanbul genelinde gerçekleştirilen 'Huzur İstanbul' uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde 975 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı.

UYGULAMAYA 5 BOT DA DESTEK VERDİ

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada 1403 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 bot da destek verdi.

317 BİN KİŞİ SORGULANDI

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1303 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Kontrollerde toplam 317 bin 59 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapıldı.

975 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Aralarında çeşitli suçlardan aranan 517 şüpheli ile birlikte toplam 975 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 39 ruhsatsız tabanca, 2 AK-47 tüfek, 2 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca ve 135 fişek bulundu.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca 2 bin 817 gram uyuşturucu madde, 71 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 90 lira ve 6,2 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kabahatler Kanunu kapsamında 52 kişiye idari işlem uygulanırken, 15 yabancı uyruklu şahıs hakkında da işlem yapıldı.

46 BİNİN ÜZERİNDE ARAÇ DENETLENDİ

Emniyet güçleri 317 umuma açık yeri denetlerken, 43 bin 791 araç ve 2 bin 819 motosikleti kontrol etti.

Bu kontroller sonucunda 2 bin 255 araç ve motosiklet ile 7 sürücüye işlem yapılırken, 2 araç trafikten menedildi.

SÜRÜCÜLERE 788 BİN TL CEZA KESİLDİ

Toplamda 788 bin 19 lira trafik cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.