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    İBB Genel Sekreterliğinde görev değişimi

    Yavuz Erkut'un emekliliğe ayrılması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreterliğine Can Akın Çağlar atandı.
    • AA
    • 07.07.2020 - 10:07
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    İBB Genel Sekreterliğinde görev değişimi #1

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’de sürpriz görev değişimi gerçekleşti.

    Yavuz Erkut'un emekliliğe ayrılması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreterliğine Can Akın Çağlar'ın atandığı bildirildi.

    İBB'den yapılan açıklamada, Erkut'un 7 Temmuz itibarıyla emekli olması üzerine yerine kamu ve özel bankacılık sektöründe çalışan Çağlar'ın getirildiği belirtildi.

    İBB Genel Sekreterliğinde görev değişimi #2

    CAN AKIN ÇAĞLAR KİMDİR

    1962 yılında Sivas’ta doğan Can Akın Çağlar, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu.

    Çağlar meslek hayatına 1985 yılında Hazine Müsteşarlığı’nda başladı. 1995–1997 yılları arasında ABD’de Boston Üniversitesi’nde, Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

    İBB Genel Sekreterliğinde görev değişimi #3

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