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- İBB israf dediği araçları yeniden kiraladı
İBB israf dediği araçları yeniden kiraladı
İmamoğlu'nun israf diye toplattığı araçlar yeniden kiralanarak İSKİ genel merkezine toplandı
- İHA
- 30.05.2020 - 21:49
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkanlığa oturduğu ilk süreçte, AK Parti dönemindeki belediyenin satın aldığı ve kiraladığı otomobilleri Yenikapı Meydanı'nda sergileyerek, israf yapıldığını ileri sürmüştü...
İmamoğlu, Yenikapı’da toplattığı araçları aylar sonra ihalenin yenilenmesiyle yeniden kiraladı. Yeniden kiralanan yüzlerce araç İSKİ’nin otoparkında görüntülendi.
İSKİ BAHÇESİNE SIĞMADILAR
Kiralanan yüzlerce araç İSKİ’nin genel merkezinde yer alan otoparkta görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde İSKİ’nin bahçesine sığmayan yüzlerce aracın binanın dışarısına yol üzerine dizilmesi dikkat çekti..