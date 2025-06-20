İBB'de yolsuzluk soruşturması: "Ongun'un Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı" iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturmada, iş insanı Adem Soytekin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa ifade verdi.

"KENDİSİ BANA, 'KONUDAN BİLGİMİZ VAR, TAKİP EDİYORUZ' DEDİ"

Soytekin ifadesinde, 7 Mart 2025'te telefonuna, Zeytinburnu Tapu Müdürlüğünden mal varlığına tedbir konulduğuna ilişkin mesaj geldiğini söyledi.

Bunun üzerine avukatı Mehmet Pehlivan'ı (Ekrem İmamoğlu'nun avukatı-şüpheli) aradığını aktaran Soytekin şu cümleleri kurdu:

Soytekin, toplantı başlamadan önce herkesin telefonunun toplandığını, Keleş'in telefonunu evde, Yılmaz'ın da arabada bıraktığını söylediğini belirterek, toplantı odasına hiçbir dijital materyal bırakılmadığını anlattı.

FİRARİ ŞÜPHELİ BAĞDATLI'YI ONGUN'UN YURT DIŞINA KAÇIRDIĞI İDDİASI

Soytekin, ifadesine şöyle devam etti:

"Turan Taşkın Özer söz alarak, el koymaların bir operasyonun başlangıcı olduğunu, operasyon yapılması halinde kime hangi avukatın gideceğini, kimin nerede olacağını ve gözaltı yapılması halinde verilecek ifadeyi anlattı. Mehmet Pehlivan bana dönerek, 'Yurt dışına çıkmak istiyorsan sen de çık git. Emrah Bağdatlı'yı Murat Ongun gönderdi, rahatladı, sen de gitmek istiyorsan gidebilirsin.' dedi. Yurt dışı yasağım olduğunu, çıkamayacağımı söyledim. Mehmet Pehlivan bana, 'Emrah'ı gönderdiğimiz şekilde seni de Edirne üzerinden çıkarttırırız, sen üzerinde nakit parayla çık, gerisini biz hallederiz.' dedi. Ona, 'Devletime karşı bir suç işlemedim. Malım, mülküm, ailem burada, bir suçum varsa bile cezamı burada çekerim, yurt dışına çıkmam.' dedim."

" 'OPERASYONUN SİYASİ OLDUĞUNU, İFADE VERMEYECEKLERİNİ' SÖYLEMELERİ ŞEKLİNDE ÖĞÜTLEME YAPILDI"

Pehlivan'ın, Keleş ve Yılmaz'a dönerek, kendilerinin yurt dışına çıkmasını İmamoğlu'nun istemediğini söylediğini aktaran Soytekin şunları söyledi:

" 'SEFASINI EKREM İMAMOĞLU SÜRECEK, TASASI BİZE Mİ DÜŞTÜ?' ŞEKLİNDE SERZENİŞLERDE BULUNDU"

Soytekin, ifadesinde şunları kaydetti:

"Bu toplantıda Mehmet Pehlivan, operasyonun Medya AŞ özelinde olduğunu, Ekrem İmamoğlu'nu zaten gözaltına alamayacaklarını söyledi. Bu şahısların yapmış olduğu tüm kurgu, İmamoğlu'nun gözaltıdan sonra tutuklanmayacağı senaryo üzerine kurulmuştur. İmamoğlu'nun tutuklanması üzerine, kurdukları senaryo bozuldu. Bu toplantıda ara sıra gerilimler oldu. Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz, 'Bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı nereden çıktı, çok mu gerekliydi? Sefasını Ekrem İmamoğlu sürecek, tasası bize mi düştü?' şeklinde serzenişlerde bulundu. Herkesin evini boşaltması gerektiği söylendiğinde Fatih Keleş, 'Evimde bir sürü şey var, ben ne yapacağım şimdi?' dedi. Tuncay Yılmaz, 'Benim evimde para var, ben ne yapacağım?' şeklinde konuştu. Bu toplantıda herkes kendi derdine düşmüştü, ben de dahil. Toplantının benim bulunduğum kısmı yaklaşık 1 saat sürdü. 1 saat sonra Turan Taşkın bana dönerek, 'Söyleyeceğin bir şey var mı? A.S. ve bir hocamız daha geliyorlar, bu işin başında onlar var, emin ellerdesiniz. Söyleyeceğin bir şey yoksa sen gidebilirsin.' dedi. Ben çıkmak üzereyken A.S. ve bahsettiği diğer profesör içeriye girdiler."