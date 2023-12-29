İBB'den metro seferlerine 'Fenerbahçe-Galatasaray' düzenlemesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşılamak için gece metrosu seferlerini ilan etti.

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Metro İstanbul, gece sabaha karşı 04.00'te İstanbul'da olacak Galatasaray ve 04.30'da inecek olan Fenerbahçe için metro seferlerini uzattı.

"Gece Metrosu olduğunu hatırlatmak isteriz"

Yapılan açıklamada, "Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için metro hatlarımızda Gece Metrosu olduğunu hatırlatmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

İşte Metro İstanbul'dan yapılan açıklama: