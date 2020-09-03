İBB'nin atlı zabıta birimi Ayasofya Meydanı'nda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurum tarihinde ilk kez kurulan 'Atlı Zabıta Birimi', Ayasofya Meydanı'nda devriye görevi yaptı.

İstanbul Adalar'da Ruam hastalığı sonrası satın alınan atların bir kısmı sahiplendirilirken, bir kısmı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kurulan Atlı Zabıta Birimi'nde kullanılmaya başlandı.

20 at ile kurulan Atlı Zabıta Birimi'nden 6 at ve zabıta görevlisi, ilk kez Ayasofya Camii Şerifi önünde bulunan meydanda devriye görevi yaptı.

Zabıta Atlı Birliği'ne, o sırada meydanda bulunan yerli ve yabacı turistler yoğun ilgi gösterdi.

"YENİ BİR KONSEPT"

İlk devriye ile ilgili açıklamalarda bulunan İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, "Zabıta Atlı Birliği yeni kuruldu. Bunu Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüz ile birlikte son 5-6 aydır çalışıyoruz. Eğitimlerini yapıyoruz. Personelin eğitimlerini yapıyoruz. At sayımız şu an yeterlidir. Biz şu an 20 at ile başlıyoruz. Burada da bugün 6 at ile karşınıza çıktı. İstanbullulara gerek meydanlarda gerek sahillerde gerekse Adalar'da yeni bir konsept ile zabıta hizmeti vermeye çalışacağız." dedi.