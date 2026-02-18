Kocaeli'de lodos sonrası yollar göle döndü

- Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan lodos, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde yol ve caddelerin su altında kalmasına neden oldu.
- Deniz taşkınları, sahil kesimlerinde ulaşımı aksattı ve altyapı sorunlarına yol açtı.
- Yerel esnaf, bu durumun her yıl tekrarladığını belirterek rıhtımın yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.
Kocaeli'yi lodos vurdu...
Kentte sabah saatlerinde etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle dalgalar yükselirken, deniz taşarak kıyı kesimlerinde su baskınlarına neden oldu.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi Sahil Caddesi deniz suyuyla kaplandı.
Başiskele ilçesi sahil kesiminde de yollar göle döndü.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Yolların su altında kalması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
İlçe belediyesi ekipleri çalışma gerçekleştirdi.
"VENEDİK'E DÖNDÜK"
Esnaf İbrahim Hoşbaşak, "Venedik'e döndük. Lodosta her sene bu hale geliyor. Rıhtımın yükseltilmesini istiyoruz. Elektrik yok, depomu su bastı içerisinde malzemelerim var.
Esnafımız çizmelerle dolaşıyor. Marketi su bastı her türlü zararımız var. Bazı işi bilmeyen arkadaşlarımız var, deniz suyunun içerisinde geziyor." ifadelerini kullandı.