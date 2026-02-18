Kocaeli'de lodos sonrası yollar göle döndü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli'yi lodos vurdu...

Kentte sabah saatlerinde etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle dalgalar yükselirken, deniz taşarak kıyı kesimlerinde su baskınlarına neden oldu.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi Sahil Caddesi deniz suyuyla kaplandı.

Başiskele ilçesi sahil kesiminde de yollar göle döndü.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yolların su altında kalması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İlçe belediyesi ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

"VENEDİK'E DÖNDÜK"

Esnaf İbrahim Hoşbaşak, "Venedik'e döndük. Lodosta her sene bu hale geliyor. Rıhtımın yükseltilmesini istiyoruz. Elektrik yok, depomu su bastı içerisinde malzemelerim var.

Esnafımız çizmelerle dolaşıyor. Marketi su bastı her türlü zararımız var. Bazı işi bilmeyen arkadaşlarımız var, deniz suyunun içerisinde geziyor." ifadelerini kullandı.