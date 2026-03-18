İbrahim Yumaklı, 'Güvenilir Gıda' uygulamasının kullanıma sunulduğunu duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlıklı ve güvenilir gıda için bitki ve hayvan sağlığına yönelik yeniliklere imza attı.

Bu kapsamda, vatandaşın güvenli ve sağlıklı gıdaya erişimi adına bir uygulama geliştirildi.

Hayata geçirilen uygulamanın detaylarını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı aktardı.

"TAKLİT-TAĞŞİŞ LİSTELERİNE ANINDA ULAŞABİLİRSİNİZ"

Bakan Yumaklı, güvenilir gıda süreçlerinde büyük bir yeniliği daha hayata geçirdiklerini bildirerek, şu sözleri kullandı:

"Güvenilir Gıda mobil uygulamamızla, toplu tüketim ve ürün satış yerlerinde gıda ile ilgili uygunsuz gördüğünüz durumları 'çek-gönder' ile bize bildirebilir, taklit-tağşiş listelerine anında ulaşabilirsiniz."

"VATANDAŞLARIMIZ DENETİM SÜRECİNİN AKTİF PAYDAŞI OLUYOR"

Yumaklı, sosyal hesabında yaptığı paylaşımda, söz konusu uygulamaya ilişkin bilgi verdi.

Bu uygulama ile devletimizin denetim gücü, milletimizin bilinciyle birleşiyor, vatandaşlarımız denetim sürecinin aktif paydaşı oluyor.