İHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kolluk güçlerinin yeni yılını telsiz mesajı ile kutladı.

"BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZA HAYIRLI NÖBETLER VE KOLAYLIKLAR DİLİYORUM"

Bakan Yerlikaya emniyet ekipleri için telsiz mesajında şunları söyledi:

"Emniyet teşkilatımızın kıymetli mensupları, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan kahramanlarımız. Sizler, vatan toprağının her karışında can ve mal emniyetinin teminatı, suça ve suçluya asla geçit vermeyen yiğitlerimizsiniz. Göstermiş olduğunuz üstün vazife anlayışı, fedakarlık ve gayretli çalışmalarınız nedeniyle her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, heyecan ve ümitle karşıladığımız 2025 yılının; ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa; barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum. Sizlere; aileniz, meslektaşlarınız ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Ülkemizin ve vatandaşımızın huzur ve esenliği için bu gece görev başındaki bütün arkadaşlarımıza hayırlı nöbetler ve kolaylıklar diliyorum”

"FEDAKARLIK VE GAYRETLİ ÇALIŞMALARINIZ NEDENİYLE HER BİRİNİZE GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bakan Yerlikaya’nın jandarma telsizinden yayınlanan mesajda ise şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma teşkilatımızın kıymetli mensupları, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan kahramanlarımız. Sizler, vatan toprağının her karışında can ve mal emniyetinin teminatı, suça ve suçluya asla geçit vermeyen yiğitlerimizsiniz. Göstermiş olduğunuz üstün vazife anlayışı, fedakarlık ve gayretli çalışmalarınız nedeniyle her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, heyecan ve ümitle karşıladığımız 2025 yılının; ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa; barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum. Sizlere; aileniz, meslektaşlarınız ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Ülkemizin ve vatandaşımızın huzur ve esenliği için bu gece görev başındaki bütün arkadaşlarımıza hayırlı nöbetler ve kolaylıklar diliyorum”

"SİZLER, MAVİ VATANDA CAN VE MAL EMNİYETİNİN TEMİNATI, SUÇA VE SUÇLUYA ASLA GEÇİT VERMEYEN YİĞİTLERİMİZSİNİZ"

Bakan Yerlikaya ayrıca sahil güvenlik ekiplerinin de yeni yılını kutladı.

Bakanın yeni yıl mesajında şöyle denildi: