İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uyuşturucuyla mücadelede yeni dönem başlıyor

İHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına katıldı.

"BU YÜZYIL, HUZURUN YÜZYILI OLACAK"

Bakan Yerlikaya, başta terör olmak üzere tüm suçlarla mücadele ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Göreve geldiğimizden bu yana Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İç İşleri Bakanlığı’na verdiği görev, bu yüzyıl, huzurun yüzyılı olacak diyor. Biz huzurun yüzyılı olması için İçişleri Bakanlığı’mızda 675 bin personelimizle çalışıyoruz. Başta terör ve terörün tüm türleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve tüm suçlularla mücadelede 2 günü bir olmadan arkadaşlarımızla beraber Allah için çalışıyoruz. Bunların neticelerini de alıyoruz. Devlet ve millet iradesinden başka bir güç yoktur. Biz milletimizin emrindeyiz"

"2-3 GÜN TİKTOK’TAN HAVA ATABİLİR AMA UNUTMAYIN Kİ DOĞRU OLAN AYAKTA KALIR"

Suç örgütlerinin çocukları kullandığını ve vatandaşlara racon kestiklerini anlatan Bakan Yerlikaya, mücadelenin hız kesmeden sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"14, 15, 17 yaşındaki çocukları 3 liraya, 5 liraya kandırıp, ‘Motosikletin üstüne bin benim hemşerilerime racon kes’ diyorlar. Var mı öyle bir yağma. Eğer yaparsa biz onun alnını karışlarız. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz, biz hukuk devletiyiz. Bu ülkede kanun var, nizam var. 2-3 gün Tiktok’tan hava atabilir ama unutmayın ki doğru olan ayakta kalır, eğri olanlar bastığı tahta çürük olduğu için benim arkadaşlarım onları alır ve götürüp adalete teslim eder."

"SAKLANDIĞI YERDEN GETİRECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Adana’da da can sıkan suç örgütleri olduğunu, yakalanmaları içinde gerekli çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak şu cümleleri kurdu:

"4 Haziran 2023’ten bu yana yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 940 organize suç örgütünü çökertip götürüp adalete teslim ettik. Adana’da halen can sıkan var mı? Ben biliyorum var. Onlara buradan sesleniyorum. Gittiğiniz yol yol değil. Milletin helal kazancına göz dikemeyeceksiniz. İster yurt dışında ol, nereye gidersen git biz onu da bu ülkenin dirayeti, kararlılığı azmiyle o bulunduğu yerden, saklandığı yerden getirip cezaevine tıkacağız. Bu boynumuzun borcu. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın"

"ÖYLE YÖNTEMLER GELİŞTİRDİK Kİ, BAYRAMDAN SONRA GÖRÜN"

Ramazan Bayramı’ndan sonra uyuşturucuyla mücadelede yeni bir döneme geçileceğine dikkat çeken Bakan Yerlikaya şunları dedi: