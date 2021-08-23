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    İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
    • DHA
    • 23.08.2021 - 19:37
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 20:07
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    İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha teslim oldu

    PKK'dan kaçışlar sürüyor...

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonuç veriyor.

    1 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

    İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

    TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 130'A YÜKSELDİ

    Böylelikle ikna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 130'a yükseldi.

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