İçişleri Bakanlığı'ndan "sarı kodlu" alarm: Yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'ndan gelen peş peşe uyarılarla birlikte, gök gürültülü sağanak yağış, fırtına ve yer yer kar yağışı etkisini gösterecek.

Yağışlı hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar hızla düşecek.

11 İLE SARI KODLU UYARI

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen 11 ilin yer aldığı harita paylaşıldı.

Paylaşımda, kuzeybatı kesimlerde etkisini gösterecek yağışın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı ve Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi.

Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.