Haberler



İç Haber



İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.