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    Iğdır'da 2 terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

    Iğdır'da 2 terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, Iğdır'da güvenlik güçlerinin amansız takibi sonrası 2 kadın teröristin saatler süren ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.
    • İHA
    • 22.09.2020 - 20:34
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    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içi ve yurt dışı operasyonlarıyla terörist ve terör yuvaları bir bir ortadan kaldırılıyor.

    Bu kapsamda Iğdır kırsalında Yıldırım-3 Operasyonu başlatılmıştı. Başarılı bir mücadele sürdürülürken bugün teröristlerle sıcak temas sağlandı.

    2 TERÖRİST TESLİM OLDU

    Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin gerçekleştirdiği amansız takip sonrası 2 kadın teröristin saatler süren ikna yoluyla teslim oldu.

    Konu hakkındaki açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

    "ÇOCUKLARI BAYRAMLAR HATIRLATILDI"

    Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sıcak çatışma sonrası, Iğdır kırsalında saatlerce ikna çalışması, Jandarma'nın özel ikna timi getirildi. İlk önce ses cihazlarıyla, daha sonra yaklaşarak Aileleri, çocuklukları, bayramlar hatırlatıldı. İki terörist, saatler sonra, ikna oldu. Teslim oldu” ifadelerine yer verildi.

    Iğdır da 2 terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu #1

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