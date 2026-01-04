Iğdır’da karla mücadele: Kapalı köy yolları açılıyor

- Iğdır'da yoğun kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalara başladı.
- Ekipler, 11 köy yolundaki toplam 55 kilometrelik alanda karla mücadele ediyor.
- Hedef, yolları hızlıca ulaşıma açmak.
Iğdır genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı, özellikle kırsal bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Birçok köy yolu kar nedeniyle kapanırken, ekipler hızla harekete geçti.
EKİPLER SAHADA
Kapanan yolların ulaşıma açılması amacıyla İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekipler, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için yoğun bir mesai harcıyor.
11 KÖY YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Yetkililerden edinilen bilgilere göre, kent genelinde halen ulaşıma kapalı durumda bulunan 11 köy yolunda toplam 55 kilometrelik alanda yol açma ve kar temizleme çalışmaları yürütülüyor.
Ekiplerin, hava şartlarına rağmen çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü ve yolların en kısa sürede yeniden ulaşıma açılmasının hedeflendiği bildirildi.